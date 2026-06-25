По «Абсолютному Бэтмену» снимут мультсериал

DC Studios и Warner Bros. Animation в рамках международного анимационного фестиваля в Анси анонсировали экранизацию популярного комикса «Абсолютный Бэтмен» Скотта Снайдера и Ника Драготты.
Шоураннером и исполнительным продюсером выступит сам Снайдер. Что касается Драготты, то он занял позицию продюсера.
«Абсолютный Бэтмен» — альтернативная история, в которой Темный рыцарь не богач, а обычный человек из рабочего класса, который хочет доказать, что даже в эпоху власти и коррупции один хороший человек может изменить мир.
Также «зеленый свет» дали анимационному сериалу Joker Laugh Riot и детскому мультику про суперпса Крипто.
Когда выйдет мультсериал «Абсолютный Бэтмен», пока неизвестно.
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