По мотивам манги «Клеймор» выйдет сериал

Компания CBS Studio объявила о планах снять игровой сериал по мотивам культовой манги «Клеймор». Продюсировать проект будет Маси Ока, известный по «Героям».
События манги разворачиваются в альтернативном Средневековье, где люди сражаются с ёма, оборотнями, питающимися человеческим мясом. С целью борьбы с ёма безымянная тайная организация создала орден могучих воинов, получивших прозвище клеймор.
Это уже вторая адаптация «Клеймора» — в 2007 году вышло аниме на 28 эпизодов от студии Madhouse («Тетрадь смерти»).
Сейчас идет поиск сценариста для сериала, поэтому о дате выхода говорить еще рано.