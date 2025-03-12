По мотивам манги «Клеймор» выйдет сериал

Продюсировать проект будет Маси Ока, известный по «Героям».

С целью борьбы с ёма безымянная тайная организация создала орден могучих воинов, получивших прозвище клеймор.





Это уже вторая адаптация «Клеймора» — в 2007 году вышло аниме на 28 эпизодов от студии Madhouse («Тетрадь смерти»).



События манги разворачиваются в альтернативном Средневековье, где люди сражаются с ёма, оборотнями, питающимися человеческим мясом.