По мотивам RPG «Черная книга» вышла настольная игра

Вы возьмете на себя роли знатких – колдунов, которые владеют таинственной силой Чёрной книги. Вас ждут 6 увлекательных историй, которые откроют вам мир, где удивительным образом сочетаются древнейшее колдунство и зачатки технического прогресса, дошедшего до страны.