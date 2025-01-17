По мотивам RPG «Черная книга» вышла настольная игра

Издательство Hobby World и студия Morteshka объявили о выпуске настольной игры по мотивам карточной RPG «Черная книга».
Это кооперативная игра в славянском сеттинге, действие которой происходит в последние годы XIX века в Чердынском уезде Российской империи, после событий игры.
Описание игры
Вы возьмете на себя роли знатких – колдунов, которые владеют таинственной силой Чёрной книги. Вас ждут 6 увлекательных историй, которые откроют вам мир, где удивительным образом сочетаются древнейшее колдунство и зачатки технического прогресса, дошедшего до страны.
«Черная книга»доступна для покупки в Hobby Games за 4990 рублей.
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