По мультсериалу «Гаргульи» делают сериал для Disney+

Фанаты мультсериала из девяностых «Гаргульи» — ликуйте! На канале Disney+ готовится к выходу лайв-экшен адаптация в формате сериала. Постановкой займётся сценарист, продюсер (и даже немножечко режиссёр) Гари Доберман, работавший над обоими частями ремейка «Оно», сериалом «Болотная тварь» и франшизой «Проклятье монахини», в производстве будет участвовать продюсерская студия Джеймса Вана. Проект находится на ранней стадии разработки, кто сыграет в сериале — не уточняется.

«Гаргульи» — культовый мультсериал о статуях в виде горгулий, перенесённых из шотландского замка в современный Нью-Йорк. Днём они просто каменные фигуры, а ночью пробуждаются ото сна и встают на защиту города своеобразной супергеройской командой. Шоу, состоящее из двух мультсериалов, выходило с 1994 по 1997 год.