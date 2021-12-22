По «Отблескам Этерны» Веры Камши началась разработка видеоигры

Писательница Вера Камша поделилась новостями о проектах по фэнтезийному циклу «Отблески Этерны». Оказывается, в работе находятся комиксы и даже компьютерная игра. Но обо всём по порядку.
- Почти завершена запись первых аудиокниг по «Отблескам Этерны». Они будут выходить в двух вариантах на двух площадках, с разными чтецами (их имена пока не раскрывают). Аудиокниги планируют выпустить ориентировочно в одно время с первым фильмом — 20 января.
- Команда, занимающаяся сериалом, начала работать над комиксами по миру. Сперва в планах приквелы к основному сюжету по истории мира. Вера Викторовна пояснила, что комикс будет по первоисточнику, «кусочки истории мира от абвениатских времен до свержения Алисы».
- Началась разработка компьютерной игры по мирам Ожерелья (действие книг разворачивается в одном таком мире, Кэртиане). Писательница отмечает, что это дело ещё «очень долгое». Жанр пока не уточняется.
Кроме того, Вера Викторовна поделилась подробностями о следующей книге — «Песне четверых». Её выход намечен после второго тома переиздания (он выходит в феврале). У книги будет объём, сопоставимый вместе с четвёртым и пятым томами «Рассвета».
Будет короткий пролог, пять частей и эпилог примерно такого плана как в «От войны до войны».
Время действия: Весенний Излом — Октавианская ночь.
Персонажи и репортеры: практически все, кто более или менее значим и пережил Весенний Излом. В центре, как и следует из названия, Четверо и тот, кто их призвал, но и другим дело нашлось. Пусть читатели забыли ну, хотя бы, Дэвида Рокслея или Этери, автор о них помнит.
Место действия: Агарис, Альт-Вельдер, Липпе, Метхенберг, Мирикия, Оллария, Паона, Приддена, Сагранна, Старая Придда, Хексберг, Эйнрехт + места, которых на человеческих картах найти невозможно.
После «Песни четверых» запланирована книга «Солнце над башней», которая станет заключительным романом в цикле.
Кроме того, писательница рассказала, что намеренно никогда не делила романы на тома.
Это было политикой издательства, но с приходом в «Эксмо» Вячеслава Бакулина ситуация поменялась. Он рискнул издать «Предвещает погоню» одним томом, и это решение себя окупило. Так что и «Песню», надеюсь, делить не станут. Обложка, по крайней мере, заказана одна.
«Предвещает погоню» вышла в 2021-м. Книга стала 11-м романом в цикле. Соответственно, «Песнь четверых» будет 12-м, а «Солнце над башней» 13-м.
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