По «Отблескам Этерны» Веры Камши началась разработка видеоигры

Писательница Вера Камша поделилась новостями о проектах по фэнтезийному циклу «Отблески Этерны». Оказывается, в работе находятся комиксы и даже компьютерная игра. Но обо всём по порядку.

Почти завершена запись первых аудиокниг по «Отблескам Этерны». Они будут выходить в двух вариантах на двух площадках, с разными чтецами (их имена пока не раскрывают). Аудиокниги планируют выпустить ориентировочно в одно время с первым фильмом — 20 января.

Команда, занимающаяся сериалом, начала работать над комиксами по миру. Сперва в планах приквелы к основному сюжету по истории мира. Вера Викторовна пояснила, что комикс будет по первоисточнику, «кусочки истории мира от абвениатских времен до свержения Алисы».

Началась разработка компьютерной игры по мирам Ожерелья (действие книг разворачивается в одном таком мире, Кэртиане). Писательница отмечает, что это дело ещё «очень долгое». Жанр пока не уточняется.

Кроме того, Вера Викторовна поделилась подробностями о следующей книге — «Песне четверых». Её выход намечен после второго тома переиздания (он выходит в феврале). У книги будет объём, сопоставимый вместе с четвёртым и пятым томами «Рассвета».

Будет короткий пролог, пять частей и эпилог примерно такого плана как в «От войны до войны». Время действия: Весенний Излом — Октавианская ночь. Персонажи и репортеры: практически все, кто более или менее значим и пережил Весенний Излом. В центре, как и следует из названия, Четверо и тот, кто их призвал, но и другим дело нашлось. Пусть читатели забыли ну, хотя бы, Дэвида Рокслея или Этери, автор о них помнит. Место действия: Агарис, Альт-Вельдер, Липпе, Метхенберг, Мирикия, Оллария, Паона, Приддена, Сагранна, Старая Придда, Хексберг, Эйнрехт + места, которых на человеческих картах найти невозможно.

После «Песни четверых» запланирована книга «Солнце над башней», которая станет заключительным романом в цикле.

Кроме того, писательница рассказала, что намеренно никогда не делила романы на тома.

Это было политикой издательства, но с приходом в «Эксмо» Вячеслава Бакулина ситуация поменялась. Он рискнул издать «Предвещает погоню» одним томом, и это решение себя окупило. Так что и «Песню», надеюсь, делить не станут. Обложка, по крайней мере, заказана одна.

«Предвещает погоню» вышла в 2021-м. Книга стала 11-м романом в цикле. Соответственно, «Песнь четверых» будет 12-м, а «Солнце над башней» 13-м.