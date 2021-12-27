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    Новости

    По роману «Сато» Рагима Джафарова снимут сериал

    27 декабря 2021
    27.12.2021
    1227
    1 минута на чтение

    Как сообщает ТАСС, российский фантастический роман «Сато» Рагима Джафарова ляжет в основу сериала. Съёмки планируют начать в 2022 году.

    Права получила компания Lana Cinema, которая будет работать над экранизацией вместе с автором. Роман повествует о ребёнке, который считает, что он — пленный контр-адмирал Сато в чужом теле. Ребёнка приводят к детскому психологу Дарье, и той предстоит разобраться в его болезни — или удивительных способностях.

    Книгу в 2020-м выпустило издательство «Скифия». В литературном конкурсе «Новые горизонты 2021» роман стал победителем.

    О романе «Сато» я услышала, еще когда он был в шорт-листе литературной премии «Нос», а через несколько дней ко мне пришла режиссер Галина Масленникова с идеей сериала по этому произведению. Я купила книгу и прочитала за один день. Это был восторг — очень необычно, кинематографично и увлекающе. Я связалась с Рагимом в социальных сетях, и мы приняли решение о съемках

    Светлана Большакова, продюсер Lana Cinema

    При этом сам писатель не считает книгу кинематографичной.

    Идея экранизации такой книги мне кажется очень амбициозной. Она исключительно не кинематографичная. Но я вижу, как тщательно команда работает над сценарием, и это заставляет меня ожидать действительно хорошего и яркого результата.

    Рагима Джафаров, писатель

    Lana Cinema была основана продюсером Светланой Большаковой, первый проект компании выйдет в январе 2022-го. Это короткометражная мелодрама «Как последний», она расскажет историю интернет-блогера Лены, которой остается меньше суток на принятие важного решения — речь о жизни и смерти. Ранее Большакова продюсировала короткометражку «Рад тебя видеть» (2020), полнометр «До Нового года осталось» (2019) и сериал «Такая жизнь» (2017).

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