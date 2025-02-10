По «Трансгуманизму Inc.» Пелевина снимут сериал

«Трансгуманизм Inc.» Виктора Пелевина По мотивам романаВиктора Пелевина снимут сериал , в котором будет шесть эпизодов-новелл.

Режиссером выступит театральный постановщик Василий Бархатов. Он же написал сценарий вместе с Анной Борисовой. Прежде они вместе занимались шоу «С нуля».

Весь 2025 год авторы потратят на создание цифрового мира будущего с помощью компьютерной графики. Также они не исключают, что прибегнут к искусственному интеллекту.

Напомним, действие «Трансгуманизма Inc.» разворачивается в далеком будущем, когда люди научились сохранять свое сознание после смерти, перемещая мозг в специальное баночное хранилище.

Сериал выйдет на «Кинопоиске» — даты пока нет.

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