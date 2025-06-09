«Почти покадрово переснятый оригинал» — первые обзоры ремейка «Как приручить дракона»

В сети появились первые обзоры киноремейка «Как приручить дракона» от западной прессы. Как и ожидалось, большая часть ленты практически покадрово повторяет мультфильм.





Несмотря на это, в фильме смогли избежать проблем «Короля льва» и повторить все знаковые сцены анимационной классики в новом формате, не утратив их значимость и очарование.





В ремейке можно найти несколько дополнительных сцен, которые расширяют роль старейшины Готи, а также рассказывают чуть больше о взаимоотношениях между Сморкалой и его отцом.





Большинство критиков сошлись во мнении, что Дину ДеБлуа удалось вновь снять невероятно душевную историю о викингах и драконах в новом формате.



