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«Почти покадрово переснятый оригинал» — первые обзоры ремейка «Как приручить дракона»

Андрей Квасков
9 июня 13:26
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1 минута на чтение
В сети появились первые обзоры киноремейка «Как приручить дракона» от западной прессы. Как и ожидалось, большая часть ленты практически покадрово повторяет мультфильм.

Несмотря на это, в фильме смогли избежать проблем «Короля льва» и повторить все знаковые сцены анимационной классики в новом формате, не утратив их значимость и очарование.

В ремейке можно найти несколько дополнительных сцен, которые расширяют роль старейшины Готи, а также рассказывают чуть больше о взаимоотношениях между Сморкалой и его отцом.

Большинство критиков сошлись во мнении, что Дину ДеБлуа удалось вновь снять невероятно душевную историю о викингах и драконах в новом формате.

THR
На тональном уровне эта версия «Как приручить дракона» кажется гораздо более ориентированной на детей; большинство резких и саркастических шуток были изменены.
IGN
Ремейк невероятно верен анимационной версии почти во всем, до такой степени, что это может показаться излишним любому, кто видел оригинал.
При этом сам ДеБлуа утверждает, что не пытался заменить своим фильмом оригинальный мультфильм.
Дин ДеБлуа
Мы не пытались заменить анимационные фильмы. Я все еще очень горжусь ими, но если вы предпочитаете анимационные фильмы обычному кино, это здорово.
Премьера ленты состоится уже 13 июня. В России ленту начнут крутить с 21 числа.

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Андрей Квасков
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