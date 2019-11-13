Дорогие друзья, пришло время — уже в эту пятницу мы запустим краудфандинг-кампанию по подписке на бумажный «Мир фантастики» на 2020 год. Она будет длиться до конца декабря. В отличие от прошлогодней кампании, где подписчики получали 9 обычных номеров и 3 спецвыпуска, в 2020 году вас ждут уже 12 журналов и 3 толстых номера.

Мы услышали ваши пожелания и сделали подписку более гибкой. Вы сможете подписаться либо сразу на год (12 номеров), либо на полгода (6 номеров), а также дополнительно подписаться на спецвыпуски. Если вы подпишетесь на год, то получите приятный бонус — комикс-игру из серии Graphic Novel Adventures, где развитие сюжета зависит от решений читателя. Эти комиксы Hobby World планирует выпустить в 2020-м, и подписчики «Мира фантастики» станут одними из первых их читателей в России.

В новой крауд-кампании мы подготовили множество эксклюзивных бонусов и сверхцелей, включая плакат с календарём, книжную закладку и многое другое. Мы улучшим качество вложений по сравнению с прошлым годом.

Крауд-кампания по подписке на 2018 собрала 5 048 820 рублей — это был рекорд для российских печатных СМИ. Надеемся, что с вашей помощью мы сможем поставить новый!

Подписаться можно будет на сайте CrowdRepublic, а также на фестивале настольных «Игрокон 2019», который пройдёт 16 и 17 ноября в КВЦ «Сокольники» (Москва).