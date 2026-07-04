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Похоже, у «Супергёрл» есть версия режиссёра и версия студии. Инсайдеры рассказали о проблемах фильма

Кот-император
4 июля 12:17
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Издание Hollywood Reporter рассказало о трудностях при создании фильма «Супергёрл», который, судя по последним данным, проваливается в прокате.
Как сообщают источники издания, у режиссёра Крейга Гиллеспи возникли творческие разногласия с продюсером Джеймсом Ганном. По словам одного из инсайдеров, «Они были творчески несовместимы, если описать это вежливо». Это вызвало хаос при пост-продакшене. Создатели среди прочего долго не могли договориться, какую музыку использовать.
Тестовые показы изначальной версии фильма прошли не очень удачно — аудитория оценивала картину примерно на 60-70 из 100 баллов. После этого студия вмешалась, и фильм был отправлен на девять дней досъёмок, дополнительный сценарий для которых написал сценарист Джереми Слейтер. Новая версия получила чуть лучшие оценки на тест-показах, но ненамного.
По данным инсайдеров, изначальная версия Гиллеспи была на 11 минут дольше и уделяла больше внимания главному злодею Крэму, а финальная битва выглядела совсем иначе.

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Кажется, Ганн промахнулся.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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