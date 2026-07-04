Похоже, у «Супергёрл» есть версия режиссёра и версия студии. Инсайдеры рассказали о проблемах фильма

Как сообщают источники издания, у режиссёра Крейга Гиллеспи возникли творческие разногласия с продюсером Джеймсом Ганном. По словам одного из инсайдеров, «Они были творчески несовместимы, если описать это вежливо». Это вызвало хаос при пост-продакшене. Создатели среди прочего долго не могли договориться, какую музыку использовать.

Тестовые показы изначальной версии фильма прошли не очень удачно — аудитория оценивала картину примерно на 60-70 из 100 баллов. После этого студия вмешалась, и фильм был отправлен на девять дней досъёмок, дополнительный сценарий для которых написал сценарист Джереми Слейтер. Новая версия получила чуть лучшие оценки на тест-показах, но ненамного.