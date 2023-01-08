«Похоже, что мне не отвертеться»: Джеймс Кэмерон про следующие части «Аватара»

Джеймс Кэмерон посетил передачу Who’s Talking To Chris Wallace? и рассказал о сборах «Аватара: Путь воды» и своих планах на будущее в отношении франшизы. Режиссёр поделился:
Учитывая динамику кассовых сборов, фильм выйдет на окупаемость уже через несколько дней. Похоже, что мне не отвертеться, — придётся снять ещё сиквелы.
Мировые сборы «Аватара: Путь воды» уже достигли отметки в 1,6 миллиарда долларов. Согласно СМИ, чтобы окупиться, лента должна собрать как минимум 2 млрд долларов, но теперь режиссёр отметил, что нужная сумма меньше.
Я никогда не говорил именно о двух миллиардах долларов. Я сказал, что второй «Аватар» должен стать одним из самых кассовых фильмов в истории, и кто-то добавил эту цифры к цитате. На самом деле необходимая сумма меньше.
Говоря о планах на развитие франшизы «Аватар», Джеймс Кэмерон сказал:
Я знаю, чем буду заниматься следующие шесть или семь лет, поскольку у нас все идёт хорошо. Я уверен, что уже в ближайшее время мы обсудим с руководством Disney план на «Аватар 3», который уже практически готов. Уже отснят материал на весь фильм, так что мы на этапе расширенного пост-продакшна, когда создаётся уже CG-магия. Четвёртый и пятый «Аватар» почти написаны. Что-то для четвёртого даже отснято. Теперь мы запустили франшизу, сагу, которая может разворачиваться в нескольких фильмах.
Раннее в интервью Кэмерон поделился, что третья часть «Аватара» сконцентрируется на более тёмной стороне народа На’ви. Режиссёр также планирует представить огненное племя в следующей части
Я хочу показать и другие культуры, непохожие на те, что мы уже представили в этих фильмах. Например, с огнём будет ассоциироваться «народ пепла». Я хочу показать На’ви с другой стороны, ведь пока мы видели в них только хорошее.
В первых фильмах у нас были очень дурные примеры среди людей, и очень хорошие — среди На’ви. В «Аватаре 3» всё будет наоборот.
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