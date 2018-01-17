Поклонники «Звёздных войн» организовали новую петицию против «Последних джедаев» Кот-редактор 17.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение Страсти вокруг «Последних джедаев» не утихают. Сразу после выхода картины поклонники саги организовали петицию, в которой требовали признать события восьмого эпизода вне канона. Теперь фанаты создали ещё одну петицию — в ней они обращаются напрямую к режиссёру Райану Джонсону и требуют от него признать, что фильм получился «ужасным». Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к «Последним джедаям»! Если вы их ещё не посмотрели, то лучше почитайте про версию фильма, из которой вырезали всех «сильных женщин». На странице петиции списком изложены основные претензии: действия Люка не соответствуют его образу; дешёвый, порой детский юмор; супергеройский полёт Леи в космосе; теории о происхождении Сноука разрушены; теории о происхождении Рей тоже разрушены; лишний подсюжет про Роуз и Финна; слишком много видов пришельцев. Вот как звучит официальный призыв организатора петиции: Цель петиции — убедиться, что «наш великий Райан Джонсон» узнает, что мы не поддерживаем его решения. Кроме того, хотим, чтобы он признал, что его фильм вовсе не шедевр. На момент публикации новости петицию подписали примерно 5 тысяч человек. А вы подпишете? Читайте также Disney анонсировали новую трилогию и сериал по «Звёздным войнам» 10.11.2017 Подробностей почти не сообщается. Известно лишь, что новые картины не будут связаны с семьёй Скайуокеров. «Последние джедаи»: 20 деталей, которые вы не заметили 19.12.2017 Что означают имена героев, почему Люк назвал меч «лазерным», как фильм связан с Расширенной вселенной и подтверждение каноничности Дарта Ревана. Райан Джонсон ответил на вопросы фанатов о личности Сноука 20.12.2017 Режиссёр сравнил этого злодея с Императором из оригинальной трилогии. «Последние джедаи»: все вырезанные и удалённые сцены 22.12.2017 Третий урок Люка, подробности о дезертирстве Финна и эффектный трюк капитана Фазмы. В Сети появилась «шовинистская версия» восьмого эпизода «Звёздных войн» 16.01.2018 Из неё удалили почти всех женских персонажей, а также убрали сцену с зелёным молоком. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.