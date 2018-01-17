Страсти вокруг «Последних джедаев» не утихают. Сразу после выхода картины поклонники саги организовали петицию, в которой требовали признать события восьмого эпизода вне канона. Теперь фанаты создали ещё одну петицию — в ней они обращаются напрямую к режиссёру Райану Джонсону и требуют от него признать, что фильм получился «ужасным».

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

Внимание, спойлеры к «Последним джедаям»! Если вы их ещё не посмотрели, то лучше почитайте про версию фильма, из которой вырезали всех «сильных женщин».

На странице петиции списком изложены основные претензии:

  • действия Люка не соответствуют его образу;
  • дешёвый, порой детский юмор;
  • супергеройский полёт Леи в космосе;
  • теории о происхождении Сноука разрушены;
  • теории о происхождении Рей тоже разрушены;
  • лишний подсюжет про Роуз и Финна;
  • слишком много видов пришельцев.

Вот как звучит официальный призыв организатора петиции:

Цель петиции — убедиться, что «наш великий Райан Джонсон» узнает, что мы не поддерживаем его решения. Кроме того, хотим, чтобы он признал, что его фильм вовсе не шедевр.

На момент публикации новости петицию подписали примерно 5 тысяч человек. А вы подпишете?

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