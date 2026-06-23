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«Полдень» по Стругацким: первый ролик будущего сериала

Кот-император
23 июня 11:19
7672
1 минута на чтение
Сервис Okko выпустил первый тизер будущего сериала «Полдень», вольной экранизации повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Это история поисков Льва Абалкина, космического исследователя, который оказался связан с таинственной цивилизацией Странников. Максиму Каммереру (герою «Обитаемого острова») поручено выследить Абалкина.
В роли Максима — Юрий Колокольников, Абалкин — Максим Матвеев, Майя Глумова — Юлия Снигирь, Сикорски — Леонид Ярмольник. Премьера сериала ожидается в 2026 году — точную дату в тизере так и не назвали.
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Экранизации Стругацких — это масса несостоявшихся возможностей. Авторам поступали сотни предложений, писались сценарии, но до экрана доходили единицы. И всё же фильмы есть — от буквальных экранизаций до полного переосмысления.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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