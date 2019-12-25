Пользователи Reddit заподозрили RottenTomatoes в «заморозке» рейтинга IX эпизода «Звёздных войн»

Пользователь Reddit обратил внимание на подозрительный пользовательский рейтинг девятого эпизода «Звёздных войн» на агрегаторе RottenTomatoes.

В первые дни после премьеры оценка «достоверных пользователей» остановилась на отметке 86% после примерно 6200 отзывов. Затем число отзывов начало расти, а вот сама отметка… не менялась. Автор поста обратился к данным в веб-архиве и вот что у него получилось:

В комментариях один из пользователей заметил, что гендиректор компании Fandango (занимается продажей билетов и владеет агрегатором) — Пол Яновер, бывший топ-менеджер Disney, где он проработал 16 лет. Пользователи предположили, что так бывший коллег решил помочь компании с негативной обратной связью.

На оценки критиков предполагаемая «заморозка» не повлияла — на момент публикации заметки рейтинг RT составляет 55% (соотношение положительных отзывов к отрицательным). Пользовательский рейтинг по-прежнему равен 86% — уже почти при 50 тысячах отзывов «достоверных

Первоначальный пост опубликовал в сабреддите Conspiracy, где пользователи обсуждают теории заговора — например, дело Майкла Джексона, заявления Пентагона, теракт 11 сентября и другие истории.