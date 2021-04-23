«Пора отсюда валить»: трейлер космической фантастики «Интергалактик»

«Амедиатека» поделилась русскоязычным трейлером фантастического британо-испанского сериала «Интергалактик» (Intergalactic).
Трейлер
Кадры
Действие шоу разворачивается в далёком будущем. Главными героинями станут преступницы с разных планет, которым удаётся сбежать из тюрьмы, украв космический корабль. В пути их ждут не только стражи порядка, но и другие опасности. По духу и стилю напоминает Vagrant Queen от Sci-fi.
Сериал снимался в Испании для британского Sky TV. Шоураннером выступила Джули Гири, а главные роли исполнили Имоджен Дэйнес и Наташа О’Кифф.
Шоу стартует 30 апреля на Sky и 1 мая — на «Амедиатеке».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.