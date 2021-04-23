«Пора отсюда валить»: трейлер космической фантастики «Интергалактик»

«Амедиатека» поделилась русскоязычным трейлером фантастического британо-испанского сериала «Интергалактик» (Intergalactic).

Трейлер

Кадры

Действие шоу разворачивается в далёком будущем. Главными героинями станут преступницы с разных планет, которым удаётся сбежать из тюрьмы, украв космический корабль. В пути их ждут не только стражи порядка, но и другие опасности. По духу и стилю напоминает Vagrant Queen от Sci-fi.

Сериал снимался в Испании для британского Sky TV. Шоураннером выступила Джули Гири, а главные роли исполнили Имоджен Дэйнес и Наташа О’Кифф.

Шоу стартует 30 апреля на Sky и 1 мая — на «Амедиатеке».