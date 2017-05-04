Популярный юмористический портал 9GAG изготовил и установил монумент, на котором высечены самые известные мемы Интернета. Памятник разместили на территории Испании. Об этом сообщило издание The Next Web.

Создатели проекта считают, что современное культурное наследие очень скучное. Их проект призван исправить эту оплошность. По их словам, теперь будущие поколения узнают, что мы с вами были не только умными, но и весёлыми людьми.

Все мемы были отобраны с помощью интернет-голосования, в котором поучаствовали более 620 тысяч пользователей. Все избранные интернет-мемы поместили на 24-тонную каменную плиту. В ролике можно увидеть некоторые из запечатлённых мемов: Филосораптора, Dick Butt, PPAP, Fuck Yea и другие. 19 апреля 2017 года огромную плиту закопали в пустыне на территории Испании, точное место не сообщается. Видимо, чтобы никто не захотел похитить её себе на память.