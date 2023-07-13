Посмотрите отрывок из мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

Paramount Pictures опубликовала двухминутный отрывок из анимационного фильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».
В ролике братья-черепахи выползают из канализации, чтобы незаметно раздобыть ряд продуктов по просьбе Сплинтера.
Режиссерами выступили Джефф Роу и Кайлер Спирс, которые вместе работали над «Митчеллами против машин».
Мультфильм выйдет 2 августа.
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