Французский художник Хачим Бахус обвинил создателей постеров к новому фильму о Хане Соло в плагиате у себя в фейсбуке. Он утверждает, что дизайнеры позаимствовали у него стиль обложек альбомов Sony Music France. Сделал он их в 2015 году. К посту художник приложил картинку, где сравнил новые постеры и свои работы.

 

Disney обвнили в плагиате новых постеров к фильму о Хане Соло

Как видно из сравнения, на постерах использована та же цветовая гамма, тот же шрифт и даже те же цвета.

Я очень польщён, что качество моей работы заметили, но это все ещё плагиат. У меня никто не спросил разрешения.

Хачим Бахус

Disney и Sony Music пока не давали никаких комментариев касательно этой ситуации.

Фильм «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» появится на экранах совсем скоро — 25 мая 2018 года.

Плагиат или нет?

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Кот-редактор
Кот-редактор
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