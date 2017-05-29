В феврале мы писали, что фантаст Филип Пулман готовит новый цикл «Книга пыли», действие которого развернётся в мире «Тёмных начал». Первый том появится в продаже на Западе уже в этом году — 19 октября.

26 мая издание The Guardian опубликовало отрывок из книги, из которого мы узнали несколько интересных деталей. Первый том получил название La Belle Sauvage (в переводе с французского — «Необузданная красота»). Его действие развернётся за 10 лет до событий основной трилогии. В отрывке появляется два новых персонажа — 11-летний мальчик по имени Малькольм Полстед и его даймон Аста. Этот герой косвенно появлялся в книге с дополнительными материалами по миру Lyra’s Oxford. Лира писала ему письмо, когда тот был 26-летним профессором.

Напомним, «Тёмные начала» — подростковая фэнтези-трилогия с элементами стимпанка. Она рассказывает о параллельном мире, где у каждого человека есть деймон — спутник в виде животного, отражающего суть его души. Религиозная организация Магистериум использует Пыль, чтобы ставить эксперименты на детях. В продолжениях Лира Белаква и её деймон Пантелеймон отправляются в параллельные миры и узнают много нового (и неприятного) о боге и ангелах. Книги пользовались большой популярностью, но и вызывали скандалы из-за резкой критики религии, которую Пулман вплёл в сюжет.

Первый том был экранизирован в виде фильма «Золотой компас», который неплохо выступил в мировом прокате. Но из-за неудачного решения заранее продать права на зарубежный прокат New Line Cinema не получили от этих сборов ни цента, а в США фильм не пользовался популярностью, и от сиквела решено было отказаться.