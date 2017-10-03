Почти год назад мы писали, что студия Sony планирует экранизировать серию видеоигр про ёжика Соника Sonic the Hedgehog. На тот момент к фильму был прикреплёны исполнительный продюсер в лице Тима Миллера («Дэдпул», «Терминатор 6») и студия компьютерной графики и анимации Blur Studio.

Однако за год о проекте вообще не было ничего слышно. И вот издание Deadline сообщает, что права на экранизацию перешли к студии Paramount. Покупку прав связывают с тем, что из Sony в Paramount перешёл продюсер Нил Мориц — видимо, он решил прихватить проект с собой. Более того, картине назначили постановщика: им стал дебютант Джефф Фаулер. Тим Миллер по-прежнему числится исполнительным продюсером.

Ранее сообщалось, что фильм будет напоминать почти полностью нарисованную на компьютере «Книгу джунглей».

Соник — главный герой серии видеоигр Sonic the Hedgehog. Вместе со своими друзьями Тейлзом и Накклзом Соник собирает Изумруды хаоса и противостоит планам по захвату мира доктора Эггмана. Первая игра серии увидела свет на игровой приставке SEGA в 1991 году, и с тех была продана более 350 миллионами копий по всему миру, включая другие платформы и игры серии.