Судьба перезапуска фильма Алекса Пройаса «Ворон» не даёт покоя голливудским студиям. О ремейке долгое время шли разговоры, планировалось даже позвать на главную роль Джейсона Момоа («Лига справедливости», «Аквамен»), но никаких подвижек не было с прошлого года, хотя съёмки планировали начать в январе 2017-го.

И вот The Hollywood Reporter сообщает, что права на ремейк перешли к студии Sony. Ранее проектом занималась компания Relativity Media, которая перебрала несколько режиссёров и даже актёров. В разное время фильмом могли заняться Ф. Хавьер Гутьеррес («Звонки»), Хуан Карлос Фреснадильо («28 недель спустя») и Стивен Норрингтон («Блэйд»). А кроме Момоа, на роль главного героя претендовали Люк Эванс, Брэдли Купер и Джек Хьюстон.

Сейчас за фильмом закреплены актёр Джейсон Момоа и режисёр Корин Харди («Из тьмы»), но контракты со студией у них пока не подписаны.

Мистический боевик «Ворон» с Брендоном Ли в главной роли вышел в 1994 году. Он рассказывал о восставшем мертвеце Эрике Дрейвене, который вернулся с того света, чтобы отомстить бандитам, убившим самого Эрика и его невесту. В основу фильма лёг одноимённый независимый комикс Джеймса О’Барра.