Принц Радовид, Милва и главные герои на новых кадрах третьего сезона «Ведьмака»

В сети появилась большая пачка свежих кадров третьего сезона «Ведьмака» от Netflix, на которых можно увидеть как уже знакомых персонажей, так и новых для сериала вроде Милвы.
Первая часть выйдет 29 июня, а вторая — 27 июля.
Милва (Чжан Мэнъэр)
Принц Радовид (Хью Скиннер)
Вальдо Маркс (Натан Лариа)
Волшебники
Реданская знать
Эльфы
Главные герои
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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