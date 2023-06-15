Принц Радовид, Милва и главные герои на новых кадрах третьего сезона «Ведьмака»

В сети появилась большая пачка свежих кадров третьего сезона «Ведьмака» от Netflix, на которых можно увидеть как уже знакомых персонажей, так и новых для сериала вроде Милвы.

Первая часть выйдет 29 июня, а вторая — 27 июля.

Милва (Чжан Мэнъэр)

Принц Радовид (Хью Скиннер)

Вальдо Маркс (Натан Лариа)

Волшебники

Реданская знать

Эльфы

Главные герои