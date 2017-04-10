10 апреля Marvel показали первый тизер третьей части «Тора» с подзаголовком «Рагнарёк». Теперь понятно, почему на всех плакатах и кадрах Тор изображён без своего верного молота.

Тизер подтверждает завязку, о которой рассказывал режиссёр: на Асгард нападает злодейка Хела и отправляет Тора на далёкую планету. Там богу грома предстоит сразиться на арене со своим старым другом — Халком. Всё это уложилось в две минуты тизера.

Весь ролик выглядит как бодрый привет из восьмидесятых — особенно всплывающие буквы. Инопланетяне здесь очень вычурные и диковинные, в лучших традициях «Звёздных войн». Некоторые поклонники называют «Тора 3» новой частью «Стражей галактики», и в чём-то они правы. Marvel не стесняются экспериментировать со стилем, и киновселенной это идёт только на пользу.