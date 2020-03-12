Pixar представила полноценный трейлер нового мультфильма под названием «Душа», в котором нам детальнее показывают мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы.

По сюжету школьный учитель Джо Гарднер, который вот-вот исполнит мечту и станет настоящим джазменом, падает в люк и отправляется в место формирования душ. Там он знакомится с душой по имени 22, которой «даром не нужна Земля», и просит ее о помощи.

В ролике раскрываются некоторые детали сюжета. Например, стало известно, что главный герой все-таки не умер, а попал в кому.

Трейлер на русском языке:

Новый постер грядущего мультфильма:

Постановкой занимается Пит Доктер, известный по мультфильмам «Вверх» и «Головоломка». А продюсирует картину Дана Мюррэй, приложившая руку к короткометражке «Лу».

В российском прокате «Душа» выйдет 18 июня 2020 года.