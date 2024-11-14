Продюсеры «Джеймса Бонда» ищут на главную роль актера старше 30 лет

Продюсеры Барбара Брокколи и Майл Уилсон рассказали , что ищут нового актера на роль Джеймса Болб как минимум на десятилетие.

Это должен быть мужчина старше 30 лет. К цвету кожи требований нет.

По их словам, фанатам потребуется время, чтобы привыкнуть к новому актеру. В качестве примера, они вспомнили, что Дэниел Крэйг не сразу приглянулся зрителям, но после выхода «Казино "Рояль"» их мнение изменилось.

Когда ждать анонса, продюсеры не уточняют. Они не торопятся с выбором, потому что это важное решение, которое повлияет на франшизу.

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