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Продюсеры «Джеймса Бонда» ищут на главную роль актера старше 30 лет
Дмитрий Кинский
14 ноября 13:35
519
1 минута на чтение
Продюсеры Барбара Брокколи и Майл Уилсон рассказали, что ищут нового актера на роль Джеймса Болб как минимум на десятилетие.
Это должен быть мужчина старше 30 лет. К цвету кожи требований нет.
По их словам, фанатам потребуется время, чтобы привыкнуть к новому актеру. В качестве примера, они вспомнили, что Дэниел Крэйг не сразу приглянулся зрителям, но после выхода «Казино "Рояль"» их мнение изменилось.
Когда ждать анонса, продюсеры не уточняют. Они не торопятся с выбором, потому что это важное решение, которое повлияет на франшизу.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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