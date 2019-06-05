Джон Роджерс — шоураннер сериала по мотивам фэнтезийного цикла Патрика Ротфусса «Хроники убийцы короля» — на днях рассказал, что завершил сценарий к эпизодам. Правда, он отмечает, что впереди всё ещё много работы, и сравнивает процесс с музыкальным инструментом или музыкальным произведением. Роджерс не уточняет, о каком сериале речь, но намекнул в комментариях, что речь именно о цикле писателя. Сценарист отмечает, что пока закончил лишь черновик, ему ещё предстоит его отредактировать и привести в нужной эмоциональной ноте.

За его плечами — работа над такими проектами, как «Воздействие» и «Библиотекари». Помогает Роджерсу актёр, сценарист, композитор и постановщик Бродвейских мюзиклов Лин-Мануэль Миранда. Первые новости об экранизации появились ещё в 2017 году, а в 2018-м стало известно, что продюсеры будут опираться в том числе и на дополнительные материалы о мире Ротфусса, которые так и не вошли в книгу. Сериал заказал канал Showtime, также по книгам запланирован и фильм — вероятно, от Сэма Рейми. Ещё в 2018-м Миранда писал, что завершил музыкальную тему сериала и накидал несколько черновых вариантов, опираясь на тексты книг.

«Хроники убийцы короля» — это цикл классического фэнтези про странствующего барда Квоута, который учится магии и мстит за свою семью. Книги примечательны не столько сюжетом (он довольно стандартный), сколько действительно волшебной атмосферой, авторским стилем и хорошими стихами. Пока что вышли только две книги из запланированных трёх: «Имя ветра» и «Страх мудреца».