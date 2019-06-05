Продюсер сериала по «Хроникам убийцы короля»: сценарий уже завершён Кот-редактор 05.06.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Джон Роджерс — шоураннер сериала по мотивам фэнтезийного цикла Патрика Ротфусса «Хроники убийцы короля» — на днях рассказал, что завершил сценарий к эпизодам. Правда, он отмечает, что впереди всё ещё много работы, и сравнивает процесс с музыкальным инструментом или музыкальным произведением. Роджерс не уточняет, о каком сериале речь, но намекнул в комментариях, что речь именно о цикле писателя. Сценарист отмечает, что пока закончил лишь черновик, ему ещё предстоит его отредактировать и привести в нужной эмоциональной ноте. За его плечами — работа над такими проектами, как «Воздействие» и «Библиотекари». Помогает Роджерсу актёр, сценарист, композитор и постановщик Бродвейских мюзиклов Лин-Мануэль Миранда. Первые новости об экранизации появились ещё в 2017 году, а в 2018-м стало известно, что продюсеры будут опираться в том числе и на дополнительные материалы о мире Ротфусса, которые так и не вошли в книгу. Сериал заказал канал Showtime, также по книгам запланирован и фильм — вероятно, от Сэма Рейми. Ещё в 2018-м Миранда писал, что завершил музыкальную тему сериала и накидал несколько черновых вариантов, опираясь на тексты книг. «Хроники убийцы короля» — это цикл классического фэнтези про странствующего барда Квоута, который учится магии и мстит за свою семью. Книги примечательны не столько сюжетом (он довольно стандартный), сколько действительно волшебной атмосферой, авторским стилем и хорошими стихами. Пока что вышли только две книги из запланированных трёх: «Имя ветра» и «Страх мудреца». Читайте также Патрик Ротфусс о «Дверях из камня»: дело движется вперёд 12.04.2019 Писатель считает, что «был идиотом», поскольку опрометчиво хотел выпускать по роману в год. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: