Поклонники «Хроник убийцы короля» чем-то похожи на фанатов «Песни льда и пламени» — они тоже устали ждать, когда автор цикла соизволит выпустить следующие романы. В серии Патрика Ротфусса вышло пока что две книги, и последняя, «Страхи мудреца», увидела свет ещё в 2011 году (в один год с пятой книгой ПЛиО!). В середине апреля на подкасте издательства Barnes & Noble писателя спросили, как продвигаются дела с книгой, и он отметил, что «дело движется вперёд».

Что касается «Убийцы короля» и работы над книгами, то я скажу опять — некоторым людям это будет странно услышать — что никто не жалуется на отсутствие прогресса сильнее, чем я. Но дело движется вперёд, если не быстро — опять же, я не обещал сделать это быстро с тех пор, как я понял, в чем профессионально хорош. Когда-то в ранних интервью я заявлял, что буду выпускать по книге в год, но потом понял, что был идиотом. На тот момент с публикации моей книги прошло всего два месяца, и я понятия не имел, о чём говорю.

Ротфусс также добавил, что он создал черновик «Хроник убийцы короля» в 2000 году, но по его мнению, это «очевидно очень плохой черновик».

Но я двигаюсь вперёд. Что еще более важно, я наконец-то разбираюсь с теми делами в своей жизни, которые мешали мне вернуться к работе и приблизиться к тому стилю написания, который я практиковал, когда просто был идиотом, который играл в D&D или работал над неопубликованным фантастическом романом.

Писателя также расспросили по поводу грядущего сериала-приквела от Showtime. Подробностей Ротфусс не раскрыл, но сказал, что он в восторге, от того, что получается.

Ранее Джордж Мартин наконец-то прояснил ситуацию с «Ветрами зимы»! На самом деле, нет — но тоже говорит, что «будут готовы, когда будут готовы».