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«Противостояние» Стивена Кинга снова экранизируют, но в виде фильма

Андрей Квасков
25 июня 14:42
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Издание THR объявило, что Даг Лайман, режиссер «Идентификации Борна» и «Мистера и миссис Смит», снимет новую киноадаптацию «Противостояния» Стивена Кинга.

Роман Кинга уже дважды экранизировали в виде сериалов — первый вышел в 1994 году на телеканале ABC, а второй в 2020 году на телеканале CBS All Access.

«Противостояние» повествует о 19-дневной эпидемии супергриппа, убивающей практически всё население мира. Немногие выжившие, объединившиеся в две группы в двух разных городах, устанавливают новый общественный строй и вступают в противостояние друг с другом.

Производством картины займутся Paramount Pictures и Cross Creek Pictures.

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Андрей Квасков
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