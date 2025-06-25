«Противостояние» Стивена Кинга снова экранизируют, но в виде фильма





Роман Кинга уже дважды экранизировали в виде сериалов — первый вышел в 1994 году на телеканале ABC, а второй в 2020 году на телеканале CBS All Access.





«Противостояние» повествует о 19-дневной эпидемии супергриппа, убивающей практически всё население мира. Немногие выжившие, объединившиеся в две группы в двух разных городах, устанавливают новый общественный строй и вступают в противостояние друг с другом.







Производством картины займутся Paramount Pictures и Cross Creek Pictures.



Издание THR объявило, что Даг Лайман, режиссер «Идентификации Борна» и «Мистера и миссис Смит», снимет новую киноадаптацию «Противостояния» Стивена Кинга.