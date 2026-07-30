«Рамаяна»: трейлер эпичного кино по индийской мифологии

Индийское кино в последнее десятилетие становилось всё более дорогим и успешным, и одно из доказательств тому — новая (хотя далеко не первая) экранизация национального эпоса «Рамаяна», новый трейлер которого был опубликован сегодня.
Это история великого героя Рамы, победителя демонов-ракшас и будущего гуру индуизма. Её сняли индийские кинематографисты во главе с режиссёром Нитешем Тивари при участии международного прокатчика Sony Pictures, а музыку к фильму написал оскароносный Ханс Циммер. Фильм рассчитан на формат IMAX.