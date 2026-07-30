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«Рамаяна»: трейлер эпичного кино по индийской мифологии

Кот-император
30 июля 10:12
167
1 минута на чтение
Индийское кино в последнее десятилетие становилось всё более дорогим и успешным, и одно из доказательств тому — новая (хотя далеко не первая) экранизация национального эпоса «Рамаяна», новый трейлер которого был опубликован сегодня.

Это история великого героя Рамы, победителя демонов-ракшас и будущего гуру индуизма. Её сняли индийские кинематографисты во главе с режиссёром Нитешем Тивари при участии международного прокатчика Sony Pictures, а музыку к фильму написал оскароносный Ханс Циммер. Фильм рассчитан на формат IMAX.
Первая часть выйдет 8 ноября этого года, на индийский праздник Дивали. Вторая — ровно через год в 2027-м.
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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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