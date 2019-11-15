Новая неделя — новая игра в рамках акции Epic Games Store. На этот раз в магазине можно получить экшен-платформер The Messenger в стиле классических пиксельных Ninja Gaiden.

Армия демонов осаждает родную деревню молодого ниндзя, вынуждая его отправиться в проклятый мир, чтобы доставить свиток, от которого зависит выживание его клана. Игра, поначалу кажущаяся классическим экшн-платформером, оказывается масштабным приключением, полным путешествий во времени, переживаний, сюрпризов и шуток.

Акция действует до 21 ноября, когда на смену The Messenger придёт «тактический околорогалик» Bad North. В ней игроку предстоит защищать королевств от нападающих — в реальном времени.