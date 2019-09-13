В рубрике «Раздача» продолжаем рассказывать об акциях в интернет-магазинах и на разных площадках, где можно бесплатно добавить в библиотеку видеоигры.

Прежде всего, традиционную еженедельную раздачу проводит платформа Epic Games Store — на этот раз выбор пал на хоррор Conarium по отдалённым мотивам «Хребтов безумия» Говарда Лавкрафта.

Вы сыграете за Фрэнка Гилмэна, который оказывается в комнате, наполненной странными, пульсирующими звуками. Пляской смерти по стенам расползаются узоры света от странного устройства на столе. Вам удается вспомнить лишь то, что вы на Упуауте, полярной станции, которая находится почти у самого Южного полюса. Вы в безлюдном месте, и что-то вам подсказывает, что все это не к добру. Поняв, что вспомнить ничего не удастся, вы начинаете чувствовать в себе необъяснимую беззащитность — какое-то знакомое, но в то же время чуждое ощущение, будто вы не принадлежите себе… Вскоре вы обнаружите, что использовав это устройство во время экспедиции, вы погибли, но вернулись каким-то другим. Вас начинают терзать странные воспоминания о необычных местах. Вы поймете, что утратили кое-что очень важное и обрели нечто губительное…

Забрать можно до 19 сентября. После чего в рамках акции раздадут некие тайтлы, связанные с франшизой «Бэтмен». Возможно, это будет набор или какая-то одна игра — пока не очень ясно.

А благотворительная площадка Humble Bundle раздаёт космическую 4X-стратегию Endless Space — Collection, куда входит основная игра и дополнение Disharmony с новой фракцией.

Endless Space — глобальная пошаговая стратегия, рассказывающая увлекательную историю об эпохе колонизации Вселенной Вечных. Только здесь вы можете контролировать каждый шаг в развитии своей цивилизации, вступившей в борьбу за межгалактическое господство.

Акция продлится до 14 сентября! Активировать код для Steam нужно до 19 сентября.