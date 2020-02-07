В рубрике «раздача» мы (более-менее) регулярно рассказываем об акциях в интернет-магазинах и игровых площадках, в рамках которых можно добавить к себе в библиотеку разные тайтлы.

Любителям ретро предлагаем обратить внимание на классические приключенческие стратегии Майка Синглтона и Криса Уайлда середины 80-х The Lords of Midnight и Doomdark’s Revenge. Обе игры бесплатно доступны на GOG.com.

The Lords of Midnight — не просто приключенческая игра и не просто военная стратегия. Она положила начало новому жанру «эпических игр», ведь в The Lords of Midnight вы пишете новую главу в летописи Свободных народов. Вам предстоит управлять отдельными персонажами, выполняющими важные задания в Полуночных Землях, и командовать армиями, чтобы дать отпор гнусным ордам короля-ведьмака Думдарка. При этом никто не обещает, что вы победите. Майк Синглтон, 1984-й

Много лун прошло с тех пор как Лорды полуночи впервые вышли из мягкого, томного сумрака. Те из вас, кто внял их зову и присоединился к ним в битве против злобного короля-чародея, прекрасно помнят то эпическое сражение. А теперь начинается новая эпическая сага — история мести, Doomdark’s Revenge. В игре будут приключения и сражения, исследования и тщательно разработанная стратегия. Вы можете играть в одиночку или с друзьями; в вашем распоряжении будет достаточно различных персонажей, чтобы вся семья могла поучаствовать в битве против Шарет — Похитительницы сердец, императрицы ледяной Империи! Майк Синглтон, 1985-й

У серии в 1995-м выходила и третья часть — Lords of Midnight 3, с более продвинутой графикой. Правда, в библиотеке GOG её нет.

Тем временем магазин Epic Games Store продолжают еженедельную традицию раздавать игру или две. На этот раз на площадке доступны две адаптации известных настольных игр от Asmodee Digital: Carcassonne и Ticket to Ride. В первой участники совместно выкладывают тайлы на поле, создавая карту средневековой Франции, чтобы в дальнейшем захватить территории, размещая миплы-крестьян. Во второй игроки прокладывают маршруты поездом на карте США. Очки приносят наиболее длинные и подходящие по условиям задачи маршруты. Дополнения к «цифровым» настолкам остались платными.

Первоначально в списке была и адаптация «Пандемии», но в итоге её убрали из акции.

Акция продлится до 13 февраля. А после неё раздадут ещё две игры — ролевую игру Kingdom Come: Deliverance и чёрно-белый экшен Aztez.