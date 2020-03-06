В Epic Games Store стартовала очередная еженедельная раздача. На этот раз пользователи магазина могут бесплатно забрать две инди-игры: GoNNER и Offworld Trading Company.
- GoNNER — хардкорный платформер с элементам «рогалика». Как отмечают разработчики, игрокам придется умирать постоянно — в этом заключается вся суть игры. А еще это история о дружбе между Икком, Смертью и космическим китом Салли.
- Offworld Trading Company — экономическая стратегия, разработанная ведущим геймдизайнером Civilization IV Сорена Джонсона, в которой игрок должен построить свою бизнес-империю на колонизированном Марсе и обойти конкурентов, попутно принимая нелегкие решения.
А с 12 марта в Epic Games Store бесплатно раздадут уже три инди: адвенчуры Mutazione и Anodyne 2: Return to Dust, а также платформер A Short Hike.
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