В Epic Games Store сегодня стартовала новая раздача. На этот раз геймеры смогут бесплатно добавить в свою библиотеку стандартное издание Watch Dogs и инди-игру The Stanley Parable.

Watch Dogs — экшен с открытым миром, в центре сюжета которого хакер Эйден Пирс, ищущий ответственных за смерть своей семьи. Главная геймплейная особенность игры — возможность взламывать различную технику за считанные секунды с помощью смартфона. Критики тепло приняли тайтл, а вот обычным игрокам он не особо пришелся по душе.

The Stanley Parable — повествовательная игра от первого лица, рассказывающая историю офисного работника по имени Стэнли. Всю жизнь он нажимал на клавиши клавиатуры по требованиям на экране, но однажды никакой команды не поступает, и главный герой обнаруживает, что никого из коллег нет на месте.

Акция продлится до 2 апреля. После этого Epic Games раздаст адвенчуру Figment и брутальный шутер Tormentor x Punisher.