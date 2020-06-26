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    Новости

    Разработчики Diablo IV рассказали об открытом мире и подаче сюжета

    26 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    26.06.2020
    3670
    1 минут на чтение
    Разработчики Diablo IV рассказали об открытом мире и подаче сюжета

    Blizzard в рамках ежеквартального отчета рассказала, что на текущем этапе разработки Diablo IV закончила черновой вариант локации «Сухие степи», включая кампанию, элементы открытого мира, предметы, PvP-зону, подземелья и финальную кат-сцену.

    Студия подчеркнула, что представленные модели не отражают финальное видение команды, поэтому некоторые из них к релизу могут измениться. По словам сотрудников, от черновых объектов проще и дешевле избавится, чем от готовых.

    Первоначальный набросок

    Внутриигровая модель

    Blizzard экспериментирует с подачей сюжета. Например, в диалогах теперь камера будет приближаться к персонажам, при этом оставаясь изометрической. А для важных бесед разработчики вручную создали уникальные анимации.

    В ключевые моменты игрокам будут показывать ролики, которые обрабатываются в реальном времени. Такой подход позволит выводить главного героя со всей экипировкой.

    Диалог с приближенной камерой

    Кадры из финального ролика в «Сухих степях»

    В открытом мире геймеров ждут различные события, возможность создавать предметы, PvP-режим и побочные задания. Особый акцент Blizzard делает на захваченных противниками лагерях, которые можно освобождать. У каждой заставы есть своя история, но подаваться она будет по большей части через визуал.

    Например, один из лагерей в Сухих степях — город, жители которого стали жертвами проклятия и обратились в соль. Другой лагерь — это склеп, который стережет дух, способный вселяться в тела нежити. Он будет перемещаться от скелета к скелету, пока вы его не одолеете.

    Игроки в открытом мире будут встречаться нечасто, поскольку это может нарушить ощущение опасности. С ними можно будет столкнуться в подземельях, городах и на ивентах. Также у геймеров в распоряжении будут новые инструменты для поиска группы.

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    Разработчики Diablo IV поделились новыми подробностями об игре.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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