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Разработчики DOOM: The Dark Ages вдохновлялись комиксами про Бэтмена

Дмитрий Кинский
28 января 17:41
89
1 минута на чтение
Геймдиректор DOOM: The Dark Ages Хьюго Мартин в интервью рассказал, что одним из источников вдохновения для приквела стал комикс «Бэтмен: Год первый».
Игра даже носила какое-то время рабочее название Slayer: Year One (в переводе — «Палач: Год первый»).
Также ему очень нравится комикс «Бэтмен. Возвращение Темного рыцаря»:
Там есть крутая сцена, где <Бэтмен> сражается с главарем банды зомби-панков. Они дерутся в грязевой яме, и герой говорит знаменитую фразу: «Это не лужа грязи, это операционный стол, а я — хирург». И тогда я подумал: «Я хочу сделать такого Палача Рока».
DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая.

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Дмитрий Кинский

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