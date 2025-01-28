Разработчики DOOM: The Dark Ages вдохновлялись комиксами про Бэтмена

Там есть крутая сцена, где <Бэтмен> сражается с главарем банды зомби-панков. Они дерутся в грязевой яме, и герой говорит знаменитую фразу: «Это не лужа грязи, это операционный стол, а я — хирург». И тогда я подумал: «Я хочу сделать такого Палача Рока».