«Разрешите обратиться»: первый тизер

«Иви» показала первый тизер «Разрешите обратиться» — мистического комедийного процедурала про полицейского-оборотня. Да, нам тоже эта шутка кажется знакомой.

В центре событий — оперуполномоченный Гоша Котов, который мечтает быть таким же крутым, как его погибший при исполнении в 1990-е отец. Правда, у Гоши не очень получается ловить преступников — он трус. Однако по воле случая Гошу кусает заражённая собака, от чего у парня появляются сверхспособности, как у оборотня. Сила, ловкость, скорость, обострённый слух и нюх. Так, Гоша начинает бороться с преступностью и решать личные проблемы.

Главные роли исполнят Андрей Гальченко, Даниил Киселев, Анна Завтур, Никита Волков, Елена Валюшкина, Ростислав Бершауэр и Ян Цапник. Производство — компании «Среда». Режиссёр — Илья Ермолов.

Премьера ожидается «скоро».