Издательство Reef Entertainment выпустит Terminator: Resistance от студии Teyon. Игроки попадут в постапокалиптический Лос-Анджелес через 31 год после финала «Судного дня» — игра продолжит сюжет оригинальной дилогии.

Главным героем станет одним из бойцов Сопротивления Джейкоб Риверс, на которого начал охоту «Скайнэт». С его помощью пользователи смогут поучаствовать в войне за выживание человечества.

Релиз Terminator: Resistance на ПК, PS4 и Xbox One запланирован на 15 ноября.

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