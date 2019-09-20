Издательство Reef Entertainment выпустит Terminator: Resistance от студии Teyon. Игроки попадут в постапокалиптический Лос-Анджелес через 31 год после финала «Судного дня» — игра продолжит сюжет оригинальной дилогии.

Главным героем станет одним из бойцов Сопротивления Джейкоб Риверс, на которого начал охоту «Скайнэт». С его помощью пользователи смогут поучаствовать в войне за выживание человечества.

Релиз Terminator: Resistance на ПК, PS4 и Xbox One запланирован на 15 ноября.