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Режиссер «Тайлера Рейка» снимет фильм по серии игр Shinobi
Андрей Квасков
9 октября 12:45
151
1 минута на чтение
Издание Deadline сообщило, что Universal и SEGA экранизируют серию hack and slash-платформеров Shinobi.

В основу истории ленты ляжет самая первая часть франшизы, которая вышла в далеком 1987 году. Какое-то время ниндзя был маскотом SEGA.

Режиссером выступит Сэм Харгрейв, известный по обеим частям боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом. Сценарий напишет Кен Кобаяси («Угорь»).

Серия Shinobi включает в себя суммарно больше десяти игр, которые выходили преимущественно на консолях. В 2023 году SEGA объявила о разработке новой части.

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Андрей Квасков
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