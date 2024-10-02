Режиссер «Тайлера Рейка» снимет фильм по серии игр Shinobi

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Режиссером выступит Сэм Харгрейв, известный по обеим частям боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом. Сценарий напишет Кен Кобаяси («Угорь»). В основу истории ленты ляжет самая первая часть франшизы, которая вышла в далеком 1987 году. Какое-то время ниндзя был маскотом SEGA.





Серия Shinobi включает в себя суммарно больше десяти игр, которые выходили преимущественно на консолях. В 2023 году SEGA объявила о разработке новой части.

Издание Deadline сообщило, что Universal и SEGA экранизируют сериюплатформеров Shinobi.