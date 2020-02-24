Пока Sony не торопится презентовать консоль следующего поколения, Microsoft опубликовала целую статью, в которой поделилась некоторыми новыми подробностями о Xbox Series X. По словам компании, новое устройство сочетает в себе превосходный баланс мощности и скорости. Разработчики постарались сделать все для того, чтобы погружение игроков было как можно глубже. А мы в свою очередь выделили основные моменты из этого материала.

В основе Xbox Series X лежит пользовательский процессор на базе архитектуры AMD Zen 2 и RDNA 2. Но самое главное, что производительность графического процессора оценивается в 12 терафлопс. Это в два раза больше, чем у Xbox One X, и в восемь по сравнению с оригинальной Xbox One.

Благодаря SSD нового поколения миры в играх будут масштабнее и динамичнее, а их загрузка — мгновенной. При этом распространенная ныне опция быстрого перемещения теперь будет действительно быстрой.

Также консоль оснащена функцией быстрого возобновления, которая позволит приостанавливать сразу несколько игр, сворачивать их, а затем возвращаться к ним — без долгих экранов загрузки.

Еще одна инновация — опция Smart Delivery. Она позволит геймерам покупать кросс-ген-игры всего один раз. Например, если вы приобретете Halo Infinite, то она будет доступна как на Xbox One, так и на Xbox Series X.

В Xbox Series X реализована обратная совместимость с играми трех предыдущих поколений Xbox. Консоль будет автоматически подгонять старые игры в плане разрешения и фреймрейта под современные стандарты — без вмешательства разработчиков.

Вдобавок технология Variable Rate Shading даст разработчикам возможность максимально эффективно использовать мощь консоли. Она определяет приоритеты для отдельных эффектов, персонажей или объектов окружающей среды и обеспечивает более стабильным фреймрейтом и более высоким разрешением без потери качества финального изображения.

Кроме того, консоль поддерживает частоту кадров в 120 FPS, технологию трассировки лучей и HDMI 2.1.