Релизный трейлер ремейка «Мора» Кот-редактор 24.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Отечественная студия Ice-Pick Lodge наконец-то выпустила первую главу переосмысления «Мора» — обновлённую версии классической игры 2005 года. Пока что можно поиграть только за Гаруспика. По такому поводу вышел релизный трейлер. Игра уже продаётся в в Steam и GOG по цене в 699 рублей. Когда выйдут остальные главы, пока не сообщается. Оригинальный «Мор. Утопия» рассказывал истории трёх персонажей — Бакалавра, Гаруспика и Самозванки, — которые прибывают в далёкое степное поселение, чтобы избавить его от поветрия. Одна из отличительных особенностей — три взаимосвязанных сюжетных линии. Только пройдя их все вместе, игроки смогут увидеть всю картину игры. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: