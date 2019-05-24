Релизный трейлер ремейка «Мора»

Отечественная студия Ice-Pick Lodge наконец-то выпустила первую главу переосмысления «Мора» — обновлённую версии классической игры 2005 года. Пока что можно поиграть только за Гаруспика. По такому поводу вышел релизный трейлер.

Игра уже продаётся в в Steam и GOG по цене в 699 рублей. Когда выйдут остальные главы, пока не сообщается.

Оригинальный «Мор. Утопия» рассказывал истории трёх персонажей — Бакалавра, Гаруспика и Самозванки, — которые прибывают в далёкое степное поселение, чтобы избавить его от поветрия. Одна из отличительных особенностей — три взаимосвязанных сюжетных линии. Только пройдя их все вместе, игроки смогут увидеть всю картину игры.