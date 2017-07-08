Наши коллеги из «Игромании» за последние пару недель поиграли в несколько громких новинок: от ремастера старого доброго «Крэша Бандикута» и до стратегии «Блицкриг 3». Почитайте, что думают наши друзья об этих играх.

Gete Even — триллер, в котором главный герой ищет обрывки собственной памяти. Игра немного напоминает фильм «Помни» Кристофера Нолана, и, по всей видимости, разработчики это кино тоже смотрели. В рецензии отмечается, что игра вышла однообразной и скучной, с целым рядом нелепых сюжетных поворотов.

Стары добрый 3D-платформер времён первой Playstation возвращается в обновлённом виде. N-Sane Trilogy — ремастер всех трёх частей классического «Крэша». Из-за особенностей управления новой версии игру в Сети уже успели сравнить с серией Dark Souls. В целом, ремастер скорее удался, однако сейчас мало кому будет интересен из-за своего пустого наполнения с повторяющимися уровнями.

Дополнение к Darkest Dungeon вносит долю разнообразия в игровой процесс. В игре появляются новые монстры и локации, которые позволяют подготовиться к финальным сражениям оригинала. Но «Игромания» предупреждает: страдать придётся много.

Увы, по мнению наших коллег, игра совершенно не дотягивает до уровня своих предшественников. «Блицкриг 3» получился хорошим, но как будто потерял атмосферу оригинала. Впрочем, любителей стратегий игра порадует сложными механиками, искусственным интеллектом Борисом и неплохой графикой.

Перед нами — ещё одна попытка адаптировать Street Fighter II. На этот раз под консоль Nintendo Switch. Игра радует 19 классическими персонажами и 2 новыми, которые выглядят как… перекрашенные старые! Адаптация вообще не жалует новый контент: создатели ввели пару новых скудных режимов боя, дали возможность перекрашивать бойцов и открыли доступ к галерее артов с персонажами. В общем, не этого ждёшь от переиздания за $40.

Dragon Quest 2 получилась одним из лучших представителей Warrior-подобный игр (жанр «один против тысячи»). Добавьте к этому фирменный визуальный стиль и большое количество персонажей. Но, увы, в игре получился на редкость скучный и слабый сюжет с бестолковыми персонажами вроде «злого повелителя и его миньонов».

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