Ремейк Resident Evil 4 уже вышел

Сегодня — 24 марта — состоялся ремейк Resident Evil 4, в котором улучшили графику и геймплей, а также расширили некоторые эпизоды и добавили новые механики.

Игра доступна на PS5, PS4, Xbox Series X/S и ПК.

Критики встретили ремейк крайне положительно. На Metacritic его средняя оценка составляет 93 балла из 100 возможных.

Режим «Наемники» появится в RE4 в виде бесплатного дополнения, которое выйдет через две недели — 7 апреля.