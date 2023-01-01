Ремейк Resident Evil 4 уже вышел

Сегодня — 24 марта — состоялся ремейк Resident Evil 4, в котором улучшили графику и геймплей, а также расширили некоторые эпизоды и добавили новые механики.
Игра доступна на PS5, PS4, Xbox Series X/S и ПК.
Критики встретили ремейк крайне положительно. На Metacritic его средняя оценка составляет 93 балла из 100 возможных.
Режим «Наемники» появится в RE4 в виде бесплатного дополнения, которое выйдет через две недели — 7 апреля.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Кто был ничемВсе мы живём в Мире дикого востока...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.