Фильм «Логан» поразил зрителей и критиков своим жестоким и мрачным подходом — ничего подобного киновселенная Людей Икс ещё не предлагала. Картина подкупила не только атмосферой, но и новыми персонажами, среди которых блистала Лора Кинни — она же мутант X-23 — в исполнении юной актрисы Дафни Кин.

Режиссёр «Логана» Джеймс Мэнголд в интервью порталу The Hollywood Reporter сообщил, что он уже готовит сценарий сольного фильма про Лору. Постановщик мечтает запустить проект в производство, но пока говорить об этом слишком рано.

Мы как раз работаем над сценарием.

Режиссёр Джеймс Мэнголд

Сольный фильм про Лору наверняка отлично впишется в экспериментальные жанры и стили от киностудии Fox, например во что-то вроде «Новых мутантов».

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Кот-редактор
Кот-редактор
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