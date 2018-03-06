Похоже, супергеройский фильм DC про Зелёных фонарей нашёл нового режиссёра. Им стал постановщик и сценарист Кристофер Маккуори, снявший шпионские боевики «Миссия невыполнима» (части «Племя изгоев» и «Последствия»). Новость передаёт портал ThatHashtagShow.

Ранее картиной должен был заниматься режиссёр Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»), однако теперь стало известно, что он покинул проект. Вместо него руководство WB планирует пригласить Маккуори, за плечами которого опыт не только постановщика, но и сценариста. Он работал над сюжетами таких картин, как «Грань будущего», «Мумия» и «Джек — покоритель великанов». Пока что с режиссёром ведутся переговоры.

В связи с этой новостью поклонники вспомнили прошлогодний слух, согласно которому у Warner Bros. был список актёров на роль Зелёного фонаря для нового фильма. В списке фигурировали разные актёры, включая и Тома Круза. Пожалуй, мы были бы не прочь увидеть супергеройский шпионский боевик в космосе, где вместо гаджетов — кольцо силы Фонаря! Кстати, в списке актёров фигурировал и Райан Рейнольдс, который когда-то уже сыграл Зелёного фонаря в фильме и теперь иронизирует над этим в «Дэдпуле».

Премьера «Корпуса Зелёных Фонарей» намечена на 24 июля 2020 года.