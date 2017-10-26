Портал The Wrap сообщает отличные новости для всех поклонников Киновселенной DC. Режиссёр дилогии «Рейд» Гарет Эванс ведёт переговоры с Warner Bros.; студия предлагает постановщику написать и снять сольный фильм про злодея Дэфстроука из комиксов DC.

Главная роль в картине отведена актёру Джо Манганьелло. Ранее считалось, что Манганьелло сыграет Дэфстроука в сольном фильме про Бэтмена, когда лентой ещё занимался Бэн Аффлек. Аффлек — большой поклонник Дэфстроука, поэтому неудивительно, что он хотел видеть наёмника в качестве главного антагониста.

Однако позже Аффлек решил уйти с поста режиссёра «Бэтмена», и студия наняла режиссёра Мэтта Ривза (трилогия «Планета обезьян»). Он отказался от сценария Аффлека и заказал новый, в котором, по всей видимости, места Дэфстроуку уже не нашлось. Издание пишет, что Гарет Эванс мог поставить «Тёмную Лигу Справедливости», но, похоже, Warner Bros. предпочли иной вариант.

Дэфстроук был создан сценаристом Марвом Вольфманом и художником Джорджем Перезом. Настоящее имя Дэфстроука — Слейд Уилсон, он профессиональный наёмник и убийца, почти всегда выступающий на стороне злодеев. Впервые он появился на страницах второго выпуска «Новых титанов» (The New Teen Titans #2) в 1980 году. Портал IGN в 2009 году поставил его на 32 место в списке величайших злодеев всех времён.