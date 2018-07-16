Дункан Джонс («Исходный код», «Варкрафт») опубликовал в своём Twitter ролик, продемонстрировав, что работает над киноадаптацией Rogue Trooper — научно-фантастического стрипа из британского комикса 2000 AD от Джерри Файнли-Дэя и Дэйва Гиббонса.

Историю Rogue Trooper в комиксах рассказывают с 1981 года. Она посвящена приключениям синекожего солдата Генетической пехоты по имени Роуг, а также трёх его товарищей, представленных в форме био-чипов: Ганнера, Багмена и Хелма, которые располагаются на оружии, рюкзаке и шлеме героя соответственно. Роуг стремится отомстить генералу-предателю, из-за которого погибли остальные генетические пехотинцы.

Другие подробности о будущей экранизации пока не известны.

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