Легендарный режиссёр Роберт Земекис почти завершил переговоры о том, чтобы занять кресло постановщика новой сказочной картины по мотивам истории Роальда Даля «Ведьмы». Об этом с ссылкой на свои источники сообщает Deadline.

Мрачная сказка Даля рассказывает о семилетнем мальчике, который оказался втянут в заговор ужасных ведьм. Ведьмы ненавидят детей, но напрямую не могут причинить им вреда — лишь наложить заклятие. Узнав страшный заговор ведьм, мальчик хотел было попасть к бабушке, чтобы всё ей рассказать, но его превратили в маленькую мышь. Теперь ему предстоит долгий путь домой.

Сказку Даля уже экранизировал Николас Роуг в 1990 году — одну из ролей в фильме сыграл небезызвестный Роуэн Аткинсон (мистер Бин). Земекис уверяет, что его адаптация будет ближе к оригинальной книге, чем старая лента. Ранее к проекту были причислены Гильермо Дель Торо и Альфонсо Куарон.

Экранизации сказок Роальда Даля весьма востребованы в Голливуде. «Вилли Вонку и шоколадную фабрику» экранизировали дважды, и по одному разу — «Бесподобный мистер Фокс», «Большой и добрый великан» и «Джеймс и гигантский персик».