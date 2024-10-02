«Родной планете осталось существовать три дня» — трейлер российской RPG «Сатурн»

Студия Ninsar Games из Санкт-Петербурга представила тактическую RPG под названием «Сатурн» (или Saturn на английском).
Действие развернется в 2062 году на Земле и спутниках Сатурна, а в центре сюжета будет оператор Аким Ковалев, который должен разгадать таинственный сигнал из космоса, чтобы предотвратить гибель родной планеты за три дня.
В анонсе отмечается, что сотрудники компании принимали участие в разработке таких хитов, как Divinity: Original Sin 2, Baldur’s Gate III, Encased и Hyperforma.
Проект разрабатывают при поддержке Института Развития Интернета.
Релиз состоится во второй половине октября — в Steam и VK Play.
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