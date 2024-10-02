«Родной планете осталось существовать три дня» — трейлер российской RPG «Сатурн»

Студия Ninsar Games из Санкт-Петербурга представила тактическую RPG под названием «Сатурн» (или Saturn на английском).

Действие развернется в 2062 году на Земле и спутниках Сатурна, а в центре сюжета будет оператор Аким Ковалев, который должен разгадать таинственный сигнал из космоса, чтобы предотвратить гибель родной планеты за три дня.