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Роль Северуса Снейпа в сериале про Гарри Поттера предложили звезде «Черного зеркала»

Андрей Квасков
5 декабря 15:25
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Западные СМИ заявили, что Warner Bros. рассматривает британского актера Паапа Эссьеду на роль Северуса Снейпа в новом сериале про Гарри Поттера.

Если верить THR, актер уже получил приглашение на эту роль, но вердикт еще не ясно. Эссьеду известен по фильму «Убийство в Восточном экспрессе», а также сериалам «Черное зеркало» и «Банды Лондона».

Также стало известно, что Марк Стронг претендует на роль Дамблдора, хотя ранее главным кандидатом считался Марк Райлэнс.

Премьера сериала по «Гарри Поттеру» запланирована не раньше 2027 года.

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Андрей Квасков
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