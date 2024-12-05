Роль Северуса Снейпа в сериале про Гарри Поттера предложили звезде «Черного зеркала»

Западные СМИ заявили, что Warner Bros. рассматривает британского актера Паапа Эссьеду на роль Северуса Снейпа в новом сериале про Гарри Поттера.
Если верить THR, актер уже получил приглашение на эту роль, но вердикт еще не ясно. Эссьеду известен по фильму «Убийство в Восточном экспрессе», а также сериалам «Черное зеркало» и «Банды Лондона».
Также стало известно, что Марк Стронг претендует на роль Дамблдора, хотя ранее главным кандидатом считался Марк Райлэнс.
Премьера сериала по «Гарри Поттеру» запланирована не раньше 2027 года.