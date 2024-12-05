Роль Северуса Снейпа в сериале про Гарри Поттера предложили звезде «Черного зеркала»





Если верить THR, актер уже получил приглашение на эту роль, но вердикт еще не ясно. Эссьеду известен по фильму «Убийство в Восточном экспрессе», а также сериалам «Черное зеркало» и «Банды Лондона».





Также стало известно, что Марк Стронг претендует на роль Дамблдора, хотя ранее главным кандидатом считался Марк Райлэнс.





Премьера сериала по «Гарри Поттеру» запланирована не раньше 2027 года.



Западные СМИ заявили, что Warner Bros. рассматривает британского актера Паапа Эссьеду на роль Северуса Снейпа в новом сериале про Гарри Поттера.